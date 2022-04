Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben den Vertrag von Verteidiger Raul Jakob verlängert. Der 21-jährige gebürtige Landshuter war zur Saison 2020/21 von den Blue Devils Weiden in die Dreiflüssestadt gewechselt.

Bei den Passau Black Hawks wurde Raul Jakob direkt zum Leistungsträger und erarbeitete sich seinen Stammplatz in den ersten beiden Verteidigungsreihen der Black Hawks. Jakob absolvierte in der abgelaufenen Saison 36 Spiele für die Habichte. Dabei erzielte der Abwehrspieler ein Tor und lieferte fünf Vorlagen. „Raul Jakob hat sich in der letzten Saison gut entwickelt und wir sehen auch in der Zukunft noch viel Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns das wir Raul mindestens eine weitere Saison in Passauer Trikot sehen werden“, so der Sportliche Leiter Christian Zessack zur Vertragsverlängerung.