Die Passau Black Hawks und Santeri Ovaska gehen gemeinsam in die kommende Oberliga Saison. Beide Seiten wurden sich in dieser Woche über eine Vertragsverlängerung einig.

Der 27-Jährige Deutsch-Finne geht damit in die dritte Saison in der Dreiflüsse Stadt. Der Rechtsschütze wechselte 2021 von den Hannover Indians zu den Passau Black Hawks. In seiner ersten Saison in Passau konnte Ovaska 32 Scorerpunkte in 37 Spielen sammeln. In der abgelaufenen Saison konnte Ovaska verletzungsbedingt nur 26 Spiele (10 Scorerpunkte) absolvieren. Insgesamt absolvierte der Angreifer 242 Spiele in der Eishockey Oberliga. Dabei erzielte Ovaska 60 Tore und bereitete 70 Treffer vor.

„Santeri hatte in der letzten Saison eine langwierige Verletzung. In den letzten Spielen konnte Santeri dann endlich wieder für uns auflaufen. Mit seiner Spielanlage ist Santeri ein wichtiger Spieler für uns. Wir freuen wir uns auf eine Vertragsverlängerung verständigt haben und wünschen Santeri eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison“. freut sich der sportliche Leiter Christian Zessack über die Vertragsverlängerung des Stürmers.

Kader:

Torhüter: Raphael Fössinger

Verteidigung: Florian Lehner

Angriff: Jakub Cizek, Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, Santeri Ovaska