Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die nächste Vertragsverlängerung der Passau Black Hawks ist fix. Die Dreiflüssestädter haben den Kontrakt mit Angreifer Michael Franz um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der 21-jährige Stürmer hat eine starke Leistung über die ganze Saison gezeigt und landete im internen Scorerranking auf dem dritten Platz. In 34 Spielen konnte Michael Franz 21 Scorerpunkte – zwölf Tore und neun Assists – sammeln. „Michael hat sich super entwickelt und gehörte zu den Leistungsträgern im Team. Dazu stellt sich Michael auch immer in den Dienst der Mannschaft und arbeitet extrem hart. Wir freuen uns, dass Michael auch im kommenden Jahr für die Black Hawks auflaufen wird“, so der sportliche Leiter Christian Zessack.

Mit Clemens Ritschel, Arthur Platonow, Patrik Beck, Jan Kana, Liam Blackburn, Paul Pfenninger, Milos Vavrusa, Dominik König und Alexander Janzen stehen zudem die ersten Abgänge fest.