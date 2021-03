Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks arbeiten am Kader für die Oberliga-Saison 2021/22. „Es war unter diesen Bedingungen eine sehr herausfordernde Saison. Der Verein und die Mannschaft haben sich enorm weiterentwickelt. Darauf wollen wir weiter aufbauen“, sagt der sportliche Leiter Christian Zessack. „Und natürlich hoffen wir, in der neuen Saison wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen.“

Einer, der die Zuschauer in der Passauer Eis-Arena dann regelmäßig zum Jubeln bringen soll, ist Stürmer Jeff Smith. Die Black Hawks haben den Vertrag mit dem 32-jährigen US-Amerikaner um ein weiteres Jahr verlängert. „Jeff hilft uns auf und neben der Eisfläche enorm weiter. Er weiß, wo das Tor steht, arbeitet unglaublich hart, gibt nie auf und ist ein absoluter Leader“, freut sich Zessack über die Vertragsverlängerung von Führungsspieler. Vor seiner Verletzung hat Jeff Smith in zehn Spielen für die Habichte 13 Scorerpunkte (6 Tore, 7 Assists) gesammelt. „Seit meiner Ankunft im Dezember war es großartig, mit dem kompletten Verein zu arbeiten. Die Mannschaft nahm mich sofort und sehr freundlich auf. Ich sah die Chance, dem Team zu helfen und vorwärts zu kommen. Ich freue mich darauf, die Arbeit nächste Saison fortzusetzen und hoffentlich wieder vor Fans zu spielen“, so Jeff Smith zur Vertragsverlängerung.