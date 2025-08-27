Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Dritte Saison

Passau Black Hawks verlängern mit David Seidl

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
(Foto: dpa)

Die Passau Black Hawks haben den Vertrag mit David Seidl verlängert.

Der gebürtige Deggendorfer durchlief seine Ausbildung in den Nachwuchsmannschaften des DSC und geht nun bereits in seine dritte Spielzeit für die Black Hawks.

Der 25-jährige Stürmer sammelte zuvor Oberliga-Erfahrung beim SC Riessersee und den Höchstadt Alligators. Insgesamt bestritt Seidl bereits 213 Partien in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Für Passau stand er bislang 70 Mal auf dem Eis und verbuchte dabei 52 Scorerpunkte.

Oberliga Süd
