​An der Spitze der Oberliga Süd nichts Neues. Tabellenführer Blue Devils Weiden musste sich zwar beim Traditionsverein EC Peiting strecken, holte sich aber seine drei Punkte ab. Das konnten die nächstfolgenden Teams nicht von sich sagen.

Heilbronn und Deggendorf unterlagen, Bayreuth spielte nicht. Obwohl die Memminger ihre Klasse bewiesen, haben sie auf die Tigers immer noch zehn Punkte Rückstand. Gleich hinter ihnen folgt Riessersee, dass beim personalgeschwächten Deggendorfer SC gewann. Im Kampf um Platz sieben kassierte Höchstadt in Stuttgart nicht nur drei Punkte, die Alligators profitierten auch von der Niederlage des nachfolgenden ECP gegen Weiden, haben jetzt vier Punkte Vorsprung. Ärgerlich für die Lindau Islanders, dass sie ausgerechnet beim direkten Konkurrenten um Platz neun, den Tölzer Löwen klar unterlagen und weil auch der EV Füssen gewann, wird es um diese Platzierung in den kommenden Wochen richtig spannend. Ganz hinten verloren Passau und Stuttgart, wobei die Black Hawks mit einem Erfolg bis auf sechs Punkte an Füssen herangekommen wären. Jetzt sind es zwölf Punkte und damit ist wohl am Tabellenende eine Vorentscheidung gefallen.



Memmingen Indians – Heilbronner Falken 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Memmingen: Robert Peleikis (2), Matej Pekr; Heilbronn: Jan Pavlu, Frederik Cabana

Deggendorfer SC – SC Riessersee 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Tore: Deggendorf: Martin Heinisch, Antonin Dusek; Riessersee: Lubor Dibelka (2), Quirin Bader, Simon Mayr

EC Peiting – Blue Devils Weiden 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Tore: Peiting: Christian Hanke (2), Samuel Payeur; Weiden: Luca Gläser, Fabian Voit, David Elsner, Robert Hechtl, Tomas Rubes

Tölzer Löwen – Lindau Islanders 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Tore: Bad Tölz: Topi Piipponen, Martins Karsums (2), Marc Schmidpeter, Mateu Späth Mariscal; Lindau: Corvin Wucher

Stuttgart Rebels – Höchstadt Alligators 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Tore: Stuttgart: Christian Bauhof (2), Matthew Pistilli; Höchstadt: Sergei Topol (2), Dmitrij Litesov (2), Tim Zimmermann

Passau Black Hawks – EV Füssen 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Tore: Passau: Liam Blackburn, Arturs Sevchenko, Tomas Kulhanek; Füssen: Jonas Fischer, Pius Seitz, Bauer Neudecker, Tobias Baader