​Die Passau Black Hawks und Trainer Petr Bares haben einvernehmlich beschlossen, die Zusammenarbeit nach der laufenden Oberliga-Saison nicht zu verlängern.

Petr Bares war vor der Saison aus der DEL2 vom EHC Freiburg in die Dreiflüssestadt gewechselt. Davor war Bares mehr als zehn Jahre für den ERC Ingolstadt in der DEL und im Nachwuchsbereich tätig. Unter Petr Bares gelang den Habichten der frühzeitige Klassenerhalt in der Oberliga Süd. Das ausgegebene Ziel, das Erreichen der Pre-Playoffs, ist für die Black Hawks rechnerisch noch möglich. Realistisch müsste dazu in den letzten Spielen aber eine Siegesserie folgen.



„Wir haben mit Petr ein offenes Verhältnis und sind im ständigen Austausch. Die Weichen für die kommende Spielzeit werden jetzt gestellt. In den Gesprächen haben beide Seiten festgestellt, dass die Trainerposition zur kommenden Spielzeit neu besetzt werden soll“, sagt Vorstand Christian Eder. Die Mannschaft wurde bereits informiert. Der Fokus liegt im Saisonendspurt also voll und ganz auf dem sportlichen Erfolg. „Rechnerisch ist alles noch möglich. Die Mannschaft kann ganz befreit aufspielen und von Spiel zu Spiel schauen.“