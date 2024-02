Lesedauer: ca. 1 Minute

​Hat sich der Deggendorfer SC gefangen und setzt zur Jagd auf Rang zwei der Oberliga Süd an? Nach einer Reihe von Auswärtsniederlagen zeigten die Bayern bei den finanziell gebeutelten Bayreuthern eine starke Leistung, gewannen und sind von den Heilbronnern, die ihrerseits in Peiting gewannen, nur sieben Punkte entfernt.

Sieben Spieltage vor Ende ist da noch einiges möglich. Währenddessen kann sich Meister Weiden auf die Play-Offs vorbereiten, musste aber gegen Lindau überraschend lange um die drei Punkte zittern. Überraschung dann in Memmingen. Die Indians hätten die Bayreuther punktetechnisch einholen können, ließen sich aber vom Vorletzten Passau düpieren und gaben ihrerseits Riessersee die Chance, sie am Sonntag zu überholen. Richtig spannend bleibt es um Platz sieben. Peiting unterlag, Höchstadt war spielfrei und Bad Tölz blieb gegen tapfere Stuttgarter siegreich. Jetzt sind die drei Teams gerade einmal einen Punkt auseinander. Nur vier Punkte trennen Lindau von diesem Trio, so dass die Bodenseer noch aktiv eingreifen können. Dass sie es wollen und können, bewiesen sie in Weiden, wo sie lange ein Remis halten konnten. Altmeister Füssen kassierte gegen Riessersee einen unnötige Heimniederlage, hat jetzt schon auf Lindau sechs Punkte Rückstand und muss sich sputen, soll Platz zehn nicht vorzeitig zu den Akten gelegt werden. Aber es gab beim EVF auch ein schönes Detail: Beide Torschützen schossen ihr erstes Saisontor. Passau zeigte seinen Fans, dass sie auch die letzten Runden bis Ende Februar sportlich sehen, bewiesen in Memmingen aber auch, dass in dieser Spielzeit mehr möglich gewesen wäre. Der Tabellenletzt3e Stuttgart überraschte ebenfalls, auch wenn es keine Pluspunkte gab. In Bad Tölz, wo man vor kurzem noch 0:9 unterging, gab es diesmal nur eine knappe 2:4 Niederlage.



Bayreuth Tigers – Deggendorfer SC 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Tore: Bayreuth: Lars Bergbauer, Ryan Odude, Mark Ledlin; Deggendorf: Thomas Greilinger (2), Marcel Pfänder (2), Corter Popoff

EC Peiting – Heilbronner Falken 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (2), Brett Ouderkirk; Heilbronn: Linus Wernerson Libäck (2), Niklas Jentsch, Robin Just

Blue Devils Weiden – Lindau Islanders 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Tore: Weiden: David Elsner (2), Robert Hechtl, Maximilian Kolb, Tyler McPhee-Ward; Lindau: Zachary Kaiser

Memmingen Indians – Passau Black Hawks 4:7 (2:3, 2:2, 0:2)

Tore: Memmingen: Matej Pekr (2), Milan Pfalzer, Edgars Homjakovs; Passau: David Seidl (2), Nicolas Sauer (2), Marc Zajic, Arturs Sevchenko, Liam Blackburn

EV Füssen – SC Riessersee 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

Tore: Füssen: Luca Kinzel, David Kaiser; Riessersee: Quirin Bader (3), Robin Soudek, Robin Veber, Felix Linden

Tölzer Löwen – Stuttgart Rebels 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Tore: Bad Tölz: Niklas Hörmann (2), Marc Schmidpeter, Martins Karsums; Stuttgart: Nolan Redler, Jannik Herm