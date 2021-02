Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Traum von der Teilnahme an den Play-offs lebt noch. „Wir können die Pre-Play-offs rechnerisch noch erreichen und glauben an uns“, sind sich die Verantwortlichen der Passau Black Hawks einig. Dass dies nach den beiden Niederlagen am vergangenen Wochenende nun einer Herkulesaufgabe gleicht ist der Führungsriege der Dreiflüssestädter natürlich bewusst. Dazu kommen am Wochenende auch noch Spiele gegen zwei absolute Spitzenteams.

Am Freitag reisen die Black Hawks an die Mangfall zum Tabellendritten Starbulls Rosenheim. Die Mannschaft von Trainer John Sicinski spielt eine starke Hauptrunde und gehört zu den Favoriten um den Aufstieg in die DEL2. Die ersten beiden Spiele gegen die Starbulls haben die Habichte verloren. Allerdings befanden sich die Black Hawks beim letzten Auswärtsspiel in Rosenheim ab dem zweiten Drittel auf Augenhöhe und hätten um ein Haar auch Punkte mit nach Passau genommen. Bei der hohen Qualität im Rosenheimer Kader wird es entscheidend sein, dass die Black Hawks von Anfang an voll da sind und den Rosenheimern vor allem körperlich zusetzen. „Jetzt geht es um alles! Jeder Spieler muss seine beste Leistung abrufen, kämpfen, checken und wirklich alles raushauen“, so Vorstand Christian Eder. Insbesondere müssen die Black Hawks aber 60 Minuten lang ihre Leistung abrufen.

Nicht leichter wird es am Sonntag für die Dreiflüssestädter. Die Selber Wölfe sind in der Passauer Eis-Arena zu Gast. Der Zweite der Oberliga Süd möchte im Hauptrunden-Endspurt noch Tabellenführer Regensburg abfangen. Ein Sieg in Passau ist somit Pflicht für die Selber. Herausragender Spieler im Kader der Wölfe ist Nicholas Miglio mit starken 61 Scorerpunkten.

Das Spiel gegen die Selber Wölfe wird am Sonntag, 28. Februar, ab 16.30 Uhr live auf Sprade TV übertragen.