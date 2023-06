Lesedauer: ca. 1 Minute

​Dem Sportlichen Leiter der Passau Black Hawks, Christian Zessack, ist ein Coup gelungen. Der Oberligist holt Angreifer Liam Blackburn zurück in die Dreiflüssestadt.

Der 27-jährige Kanadier war bereits in der Saison 2020/21 für die Black Hawks aktiv. Dort spielte sich Blackburn mit seinem technisch feinen Eishockey und seinem Kampfgeist in die Herzen der Fans. Und auch die Verantwortlichen der Habichte waren voll und ganz von ihm überzeugt. In nur 27 Spielen erzielte Blackburn 48 Scorerpunkte (22 Tore, 26 Assists) für die Passauer Kufencracks.



In der anschließenden Saison schnürte Blackburn die Schlittschuhe für den Rivalen aus Deggendorf. In der abgelaufenen Saison spielte Blackburn unter anderem in der ersten englischen Liga für Manchester Strom. Nach zwei Jahren kehrt Blackburn nun also zu den Habichten zurück. „Wir freuen uns, dass wir Liam zurück nach Passau holen konnten. Die Qualitäten von Liam sind unbestritten und werden uns sofort weiterhelfen. Liam kennt das Umfeld und weiß auch, was er an Passau hat“, freut sich Christian Zessack über die Verpflichtung des Wunschspielers. Mit Jakub Cizek und Liam Blackburn sind nun zwei der drei Kontingentpositionen im Kader der Habichte besetzt.