Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben die Verletzung von Jeff Smith reagiert und Jan Kana verpflichtet.

„Jeff wird uns definitiv länger fehlen. Uns war es wichtig, dass wir bis Ende der Saison weiter mit zwei Kontingentspieler auflaufen können“, so der sportliche Leiter Christian Zessack zur Neuverpflichtung. Der 30-jährige Jan Kana wechselt aus der zweiten tschechischen Liga vom HC Poruba zu den Passau Black Hawks. Kana spielte lange Jahre in der höchsten tschechischen Spielklasse für HC Vitkovice Steel. Mit Vitkovice spielte Jan Kana auch altehrwürdigen Spengler Cup (9 Spiele) und in der Champions Hockey League (10 Spiele).

Jan Kana ist bereits am Samstag in Passau eingetroffen und wird am Mittwoch gegen Deggendorf sein Debüt im Trikot der Black Hawks geben.