​Endlich wieder ein normales Eishockey-Wochenende? Das trifft an diesem Wochenende zumindest auf den Spielplan zu. Die Passau Black Hawks treten am Freitag auswärts beim Tabellendritten Rosenheim an und fordern am Sonntag in der Passauer Eis-Arena die Memminger Indians.

Nach dem Black-Hawks-Sieg gegen den SC Riessersee herrscht deutlich spürbare Aufbruchstimmung im Lager der Dreiflüssestädter. Insbesondere die Art und Weise, wie die Habichte den Altmeister geschlagen haben, macht viel Mut für die nächsten Partien. „Das Spiel haben wir als Team gewonnen. Wir haben viel gearbeitet, gecheckt und einfaches Eishockey gespielt. Jetzt müssen wir genau da weiter machen und die Fehler noch weiter minimieren“, so Black-Hawks-Trainer Ales Kreuzer. Neu an Bord ist der US-Amerikaner Jeff Smith. Der Stürmer kennt die Oberliga Süd aus seinen Jahren in Lindau und Regensburg bestens und wird am Wochenende seine Premiere im Black-Hawks-Trikot feiern.

Insbesondere gegen die Starbulls Rosenheim haben die Black Hawks einiges gutzumachen. Das Hinspiel in der Passauer Eis-Arena ging mit 2:10 verloren. Auch wenn die Rosenheimer im eigenen Stadion noch unbesiegt sind, wollen die Black Hawks sich für die derbe Niederlage revanchieren. Und dass man auch große Gegner schlagen kann, haben die Black Hawks gegen den SCR bewiesen.

Am Sonntag gibt sich um 18.30 Uhr mit Memmingen der Sechste der Oberliga Süd die Ehre in der Passauer Eis-Arena. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison. Am letzten Spieltag konnte Memmingen das Duell gegen den Aufsteiger Landsberg mit 4:1 für sich entscheiden. Die Passau Black Hawks wollen es deutlich besser machen und die Punkte in der eigenen Eis-Arena behalten.

Die Spiele der Passau Black Hawks werden live auf Sprade TV übertragen. Das Heimspiel gegen Memmingen wird am Sonntag, 20. Dezember 2020 ab 18 Uhr gezeigt.