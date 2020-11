Lesedauer: ca. 1 Minute

​​Derby-Zeit in der Passauer Eis-Arena: Die Passau Black Hawks empfangen am morgigen Mittwoch um 20 Uhr den ewigen Lokalrivalen. Unter normalen Umständen, wäre zu diesem Derby gegen den Deggendorfer SC die Eis-Arena aus allen Nähten geplatzt. Coronabedingt wird das Spiel der beiden Nachbarn nun ohne große Emotionen von den Rängen stattfinden.

Sportlich dürfte es vor der Partie keine zwei Meinungen geben: Die Deggendorfer gehören zu in der Oberliga Süd. Untermauert hat der DSC seine Ambitionen durch die Verpflichtung von Manuel Wiederer. Wiederer wurde 2016 von den San Jose Sharks in der fünften Runde auf Position 150 gedraftet. Die letzten drei Spielzeiten hat Wiederer in der AHL beim Farmteam San Jose Barracuda verbracht. Die Qualität im Deggendorfer Kader hat allerdings viele Namen. Im Tor wurde mit Niklas Deske ein erfahrener und starker Torhüter verpflichtet. Dazu wurden mit Tadas Kumeliauskas und Chase Schaber auch die Kontingentplätze in der Mannschaft neu besetzt. Erfahrene Spieler wie der Ex-Straubinger René Röthke konnten gehalten werden. Dazu steht mit Henry Thom ein Mann hinter der Bande, der die Oberliga Süd aus dem Effeff kennt.

Die Passau Black Hawks wollen derweil auf ihre gute Leistung aus dem Heimspiel gegen Selb aufbauen. Die Truppe von Trainer Ales Kreuzer hat die vorgegebene Marschroute gegen die Wölfe gut umgesetzt: Einfaches und körperbetontes Eishockey spielen. Genau darauf wird es auch im Nachholspiel gegen den Deggendorfer SC ankommen. Dazu muss es den Habichten im Spiel nach vorne gelingen, mehr Nadelstiche zu setzen. Fehlen wird den Passau Black Hawks auf jeden Fall Benedikt Böhm. Der Angreifer fällt mit einer Verletzung für sechs bis acht Wochen aus. Der Einsatz von Stürmer Anthony DeLuca wird sich kurzfristig entscheiden. „Deggendorf hat eine starke Mannschaft und gehört definitiv zu den Favoriten in der Liga. Wir müssen über uns hinauswachsen und als Mannschaft, als Einheit alles geben. In einem Derby ist alles möglich“, sagt Passaus Trainer Ales Kreuzer.