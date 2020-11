Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das für Sonntag geplante Derby der Passau Black Hawks gegen den Deggendorfer SC ist abgesagt. Ein Passauer Spieler wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

„Dem Spieler geht es soweit gut. Es zeigen sicher keinerlei Krankheitssymptome bei dem betroffenen Spieler“, so der sportliche Leiter Christian Zessack. Die Passau Black Hawks sind derweil über das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Die Mannschaft der Passau Black Hawks hält sich strikt an die Hygienemaßnahmen und ist unter anderem bei den Trainingseinheiten in drei Kabinen aufgeteilt. Außerhalb der Eisfläche tragen alle Spieler zudem einen Mundschutz und halten den Mindestabstand ein.