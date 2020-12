Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben Angreifer Jeff Smith verpflichtet. Die zweite Kontingentposition innerhalb des Teams ist somit besetzt.

Der 32-jährige US-Amerikaner kennt die Oberliga bereits bestens. Smith verbrachte eine Spielzeit beim EV Regensburg sowie zwei weitere Saisons beim EV Lindau. In 148 Spielen in der Oberliga Süd gelangen Jeff Smith 188 Scorerpunkte (106 Tore, 82 Assists). In der vergangenen Saison stand der Stürmer beim EHC Neuwied unter Vertrag.