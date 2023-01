Lesedauer: ca. 1 Minute

​Während Tabellenführer Weiden seine Führung in der Oberliga Süd ausbaute, musste Memmingen seine kleine Aufholjagd beenden.

Die Passauer, die schon am Sonntag in Landsberg aus allen Rohren schossen und trafen, zeigten sich auch am Hühnerberg in guter Form und gewannen am Ende die Partie verdient. Die Indians hätten bei einem Sieg die Chance gehabt, Füssen zu entwischen und Peiting auf die Pelle zu rücken. Das ist misslungen. Passau überholte mit dem Erfolg Bad Tölz und schickte die Isarwinkler gar auf Platz zehn.



Blue Devils Weiden – Lindau Islanders 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Tore: Weiden: Luca Gläser, Adam Schusser, Martin Heinisch, Kurt Davis, Tomas Rubes; Lindau: Alexander Dosch, Florian Lüsch

Memmingen Indians – Passau Black Hawks 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Tore: Memmingen: Luigi Calce; Passau: Carter Popoff (2), Zachary Dybowski