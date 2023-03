Lesedauer: ca. 1 Minute

​Lediglich vier Tabellenplätze im Play-Off-Bereich der Oberliga Süd sind noch nicht entschieden.

Einmal geht es um Platz sechs. Peiting und Memmingen trennt nur das Torverhältnis, in diesem Fall für die Indians. Aber am Sonntag müssen sich die Memminger mit Deggendorf messen, während die Peitinger mit Landsberg die etwas leichtere Aufgabe haben. Der zweite Streit ist um Platz acht entbrannt. Hier stehen sich Füssen und Lindau gegenüber. Der EVF hat einen Punkt Vorsprung, muss diesen am Sonntag in Bad Tölz verteidigen, während die Bodenseer ausgerechnet nach Weiden müssen. Es sieht daher ganz nach einem ersten Pre-Play-Off-Heimspiel für Füssen gegen Lindau aus sowie dem Vergleich zwischen Memmingen und Bad Tölz.



Auf den Plätzen eins bis fünf konnte sich nichts tun, dann kam ein spannender Mittelteil und am Ende passierte auch, zumindest punktemäßig, nichts, aber Landsberg überraschte zumindest mit dem Erfolg gegen Bad Tölz.

Passau Black Hawks – Memmingen Indians 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)

Tore: Passau: Jakub Cizek, Zachary Dybowski, Florian Lehner; Memmingen: Donat Peter, Milan Pfalzer, Leon Kittel, Jaroslav Hafenrichter, Pascal Dopatka, Marcus Marsall

EV Füssen – Blue Devils Weiden 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Tore: Füssen: -; Weiden: Kurt Davis, Dennis Thielsch, Adam Schusser, Martin Heinisch (2), Robert Hechtl, Lukas Ribarik

Lindau Islanders – Höchstadt Alligators 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Tore: Lindau: Arturs Sevchenko, Martin Mairitsch, Daniel Stiefenhofer, Alexander Dosch; Höchstadt: Jari Neugebauer, Tim Zimmermann

Landsberg Riverkings – Tölzer Löwen 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 1:0) n.V.

Tore: Landsberg: Nicolas Strodel, Frantisek Wagner (2), Florian Stauder, Christian Hanke; Bad Tölz: Maximilian Brandl, Alexander Fichtner, Nicklas Huard (2)

SC Riessersee – EHC Klostersee 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Tore: Riessersee: Kevin Slezak (2), Ulrich Maurer, Alexander Höller, Robin Soudek; Klostersee: -

Starbulls Rosenheim – EC Peiting 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Tore: Rosenheim: Norman Hauner (2), Stefan Reiter (2) ;Peiting: Lukas Gohlke