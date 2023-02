Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Blue Devils Weiden, die sich mit dem Nordtorjäger Bajaruns von Diez noch einmal für die Play-Offs verstärkt hatten, schlugen unbarmherzig in Landsberg zu, kamen im neunten Auswärtsspiel in diesem Jahr zum siebten Sieg und schossen dabei 51 Tore.

Rosenheim hatte es bei den wiedererstarkten Lindauern etwas schwerer, lebte im Endeffekt vom starken ersten Drittel und Deggendorf nahm Revanche für die 3:4-Blamage im Januar in Grafing. Riessersee hätte Platz vier so gut wie klar machen können, ließ aber die Punkte im Altmeisterduell in Füssen und verhalf damit dem EVF zu einem fast sicheren achten Platz. Höchstadt nutzte die Gunst der Stunde, gewann in Bad Tölz und näherte sich den Werdenfelsern bis auf zwei Punkte. Da es um den letzten Play-Off-Platz oberhalb des Striches geht, ist hier noch Spannung angesagt. Wer fährt nach Hamburg, wer an den Pferdeturm? Peiting konterte mit einem fast zweistelligen Sieg in Passau die Memminger Attacke vom Mittwoch, überholte die Indians wieder und schob sich auf den wichtigen sechsten Platz vor. Für die ECP-Fans: Zuletzt neun Tore schossen die Peitinger auswärts im Januar 2009 in Miesbach (12:3). Füssen setzte sich im Kampf um Platz acht von Lindau ab, ist so gut wie durch. Die Bodenseer rangeln noch mit DEL2-Absteiger Tölz um Platz neun, während Passau nach der erneuten hohen Heimpleite wohl endgültig auf Platz 11 landen wird.



Lindau Islanders – Starbulls Rosenheim 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Tore: Lindau: Martin Mairitsch, Daniel Stiefenhofer; Rosenheim: Lukas Laub, Norman Hauner, Manuel Strodel, Steffen Tölzer

EV Füssen – SC Riessersee 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Tore: Füssen: Julian Straub, Janne Seppänen, Lukas Slavetinsky; Riessersee: Lubor Dibelka

Landsberg Riverkings – Blue Devils Weiden 2:11 (0:2, 1:3, 1:6)

Tore: Landsberg: Walker Sommer, Luis Hegner; Weiden: Roman Kechter (2), Philipp Siller, Luca Gläser, Neal Samanski, Nardo Nagtzaam, Lukas Ribarik, Lauris Bajaruns, Chad Bassen, Robert Hechtl, Edgars Homjakovs

Tölzer Löwen – Höchstadt Alligators 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Tore: Bad Tölz: Justi Späth Mariscal, Ludwig NIrschl; Höchstadt: Dmitrij Litesov (2), Anton Seewald, Jari Neugebauer

Deggendorfer SC – EHC Klostersee 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Tore: Deggendorf: Thomas Greilinger (2), Petr Stloukal (2), Niklas Pill, Thomas Matheson; Klostersee: Simon Roeder

Passau Black Hawks – EC Peiting 4:9 (2:5, 2:2, 0:2)

Tore: Passau: Maximilian Kolesnikov, Sergej Janzen, Jakub Bitomsky, Santeri Ovaska; Peiting: Thomas Heger (2), Quirin Spies (2), Marc Besl (2), Felix Beauchemin-Brassard, David Miller, David Diebolder