​Nachdem bereits das Auswärtsspiel beim EC Peiting am vergangenen Freitag abgesagt werden musste, findet nun auch das Heimspiel der Blue Devils Weiden am kommenden Sonntag gegen die Oberbayern nicht statt und wird auch nicht nachgeholt.

Aufgrund von positiven Covid-19-Testergebnissen befindet sich die Mannschaft des EC Peiting weiterhin in Quarantäne. Somit steht für die Blue Devils nur noch ein Spiel in der Hauptrunde auf dem Programm: am 16. März sind die Weidener bei den Starbulls Rosenheim zu Gast, bevor am 19. März die Pre-Playoffs beginnen.