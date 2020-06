Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das nächste Offensiv-Talent unterschreibt beim ECDC Memmingen. Nicolas Strodel wechselt von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 an den Hühnerberg. Der gebürtige Buchloer, der auch in diversen Nachwuchs-Nationalmannschaften aktiv war, kehrt damit ins Allgäu zurück und will sich bei den Indians empfehlen.

Kurz nach Bekanntgabe der Verpflichtung von Marc Hofmann können die Memminger Indians einen weiteren jungen und überaus talentierten Angreifer präsentieren. Nicolas Strodel wechselt vom DEL2-Team der Lausitzer Füchse nach Memmingen. Strodel lief dort im vergangenen Jahr 36 Mal für die Sachsen auf, drei weitere Partien bestritt er mit einer Förderlizenz für Hamburg in der Oberliga.

Der 21-Jährige stammt ursprünglich aus Buchloe und verbrachte große Teile seiner Ausbildung in Kaufbeuren, ehe es für ihn nach Düsseldorf ging. Im dortigen DNL-Team lief er mehrere Jahre auf und war unter anderem Kapitän und teaminterner Topscorer. Nach einem Jahr in der Red-Bull-Nachwuchsschmiede sammelte er in Bad Nauheim und Essen erste Profi-Erfahrung, ehe es ihn nach Weißwasser in die Lausitz verschlug. Strodel war außerdem wiederholt Teil der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften, u.a. nahm er an der U20-WM 2018 teil. Auf der Suche nach mehr Eiszeit und mit dem Wunsch einer Rückkehr in die Heimat, kam Strodel vor wenigen Tagen auf die Indians zu, die ihm einen Vertrag für die kommende Saison angeboten haben.

„Nicolas hat eine tolle Ausbildung und kann bereits auf namhafte Stationen, trotz seines noch jungen Alters, zurückblicken. Er benötigt durchgehend Eiszeit, um weiter in seiner Entwicklung voranzukommen“, schätzt Sven Müller den Neuzugang ein. „Als er sich vor wenigen Tagen bei uns gemeldet hat, mussten wir die Gelegenheit ergreifen, obwohl der Kader bereits gut gefüllt ist“, so der Sportliche Leiter. Nicolas Strodel wird bei den Indians mit der Nummer 8 auflaufen.