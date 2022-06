Lesedauer: ca. 1 Minute

​Einen weiteren wichtigen Baustein im Kader der nächsten Saison vermelden die Riverkings. Stürmer Nicolas Strodel verlängert seinen Vertrag beim HC Landsberg um eine weitere Saison.

Der 23-jährige Center erlernte in jungen Jahren das Eishockeyspielen beim HC Landsberg, bevor ihn sein Weg über den ESV Kaufbeuren und die Düsseldorfer EG in das Nachwuchsleistungszentrum von Red Bull nach Salzburg führte. Neben seinen Auftritten in der deutschen U20-Nationalmannschaft sammelte der junge Buchloer Erfahrung in der DEL2 in Bad Nauheim und bei den Lausitzer Füchsen, in der Alps Hockey League bei Red Bull Salzburg und in der Oberliga in Essen, Hamburg und Memmingen. Für den EHC Red Bull München stehen sogar zwei Einsätze in der Champignons Hockey League in den Büchern. Hier konnte er sogar ein Tor beisteuern. Insgesamt kommt Strodel auf 51 Einsätze in der DEL2 und 62 Einsätze in der Oberliga.



Zur Vertragsverlängerung äußerte sich Teammanager Michael Oswald: „Nico ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung. Er besetzt eine unserer wichtigen Mittelstürmer-Positionen. Man hat im letzten Jahr schon gesehen, wie wichtig er für die Mitspieler in seiner Reihe ist. Für uns ist seine Berufsausbildung bei der Sparkasse in Landsberg ein absoluter Glücksfall. Wir sind froh, dass er sich dazu entscheiden hat, auch in der kommenden Saison für uns aufs Eis zu gehen.“

Sven Curmann: „Nicolas Strodel befindet sich öfter unter dem Radar der Zuschauer. Für mich als Trainer ist er aber ein unheimlich wichtiger Spieler. Er ist sehr spielintelligent, rhythmisiert unser Spiel nach vorne und denkt auch immer defensiv mit. Als Mitspieler kannst du ihm immer die Scheibe geben, denn er ist meist anspielbar und hat dann die nötige Ruhe, um konstruktiv weiter zu spielen.“