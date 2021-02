Lesedauer: ca. 1 Minute

​Beim virtuellen Fanstammtisch des HC Landsberg am Montagabend hat Teammanager Michael Oswald eine erste Personalie für die neue Saison verkünden. Nicolas Strodel wird auch im nächsten Jahr die Schlittschuhe für die Riverkings schnüren.

Der 22-jährige gebürtige Buchloer stürmte bereits in der DEL2 für den EC Bad Nauheim und die Lausitzer Füchse und spielte auch in der deutschen U20-Nationalmannschaft. In bisher sechs Spielen punktete er trotz Verletzung und längerer Pause vor seinem Wechsel zum HCL bereits fünf Mal und ließ dabei sein Können aufblitzen. Als gebürtiger Buchloer und junger ambitionierter Spieler passt er hervorragend ins Team von Coach Fabio Carciola. Teammanager Michael Oswald: „Es war schnell klar, dass wir Nicolas gerne behalten würden und Nico hat auch Lust mit uns die nächsten Schritte hin zu einem konkurrenzfähigen Oberligateam zu gehen. Er hat noch jede Menge Potenzial, wir freuen uns auf die weitere Zeit mit ihm.“