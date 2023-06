Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nicolas Sauer wird ab der kommenden Spielzeit das Trikot der Passau Black Hawks tragen. Der 24-Jährige und die Black Hawks haben sich auf einen Zweijahresvertrag verständigt.

Der gebürtige Regensburger durchlief die Nachwuchsabteilung des EV Regensburg und sammelte 2018/19 bereits erste Erfahrungen in der Oberliga Süd bei den Eisbären Regensburg. Im Jahr 2020 folgte der Wechsel in die DEL2 zum EV Landshut, für den Sauer 38 Spiele (4 Punkte) bestritt. Im Anschluss folgten in der Oberliga die Stationen Deggendorf und zuletzt Leipzig. Insgesamt hat Nicolas Sauer bereits 194 Spiele in der Oberliga absolviert und dabei 84 Scorerpunkte für sich verbucht.



„Nicolas ist ein Spieler, der läuferisch und auch technisch sehr gut ausgebildet ist. Dazu kommt einfach eine professionelle Einstellung zum Eishockeysport. Wir freuen uns, dass Nicolas mindestens in den nächsten beiden Jahre in Passau auf Torejagd gehen wird“, erklärt der Sportliche Leiter Christian Zessack.