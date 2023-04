Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach der Verpflichtung von Justin Spiewok sichern sich die Höchstadt Alligators nun mit Nico Zimmermann das nächste junge Talent.

Der 20-jährige Bayreuther Nico Zimmermann und Bruder von Tim Zimmermann stand in der vergangenen Saison im Team der Bayreuth Tigers und erhielt im Februar eine Förderlizenz für die Alligators, als diese wegen den Verletzungen von Benni Dirksen und Philipp Schnierstein Verstärkung im Tor benötigten.



Zuerst nur als Back-Up eingeplant, stand Nico Zimmermann am Ende der Hauptrunde in zwei Spielen zwischen den Pfosten und nutzte seine Chance: „Nico hat uns in den Spielen gegen Bad Tölz und Rosenheim überzeugt, wir wollen ihm die Möglichkeit geben sich bei uns zu entwickeln“, so Teammanager Daniel Tratz.

Für die Playoffs war Nico Zimmermann zwar nicht spielberechtigt, aber bei den Heimspielen und im letzten Spiel des Achtelfinales live dabei: „In der Mannschaft wurde ich direkt aufgenommen, es hat immer total Spaß gemacht mit den Jungs aufs Eis zu gehen, ob bei Spielen oder beim Training. Und die Stimmung bei den Heimspielen war einfach super.“