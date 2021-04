Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der SC Riessersee und Stürmer Nick Endress haben sich auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Nach seiner Rückkehr aus der Bayernliga zu seinem Heimatclub kam der 23-jährige Garmisch-Partenkirchner in 17 Einsätzen auf 13 Scorerpunkte.

Nick Endress erklärt: „Ich freue mich, nächste Saison wieder für den SCR zu spielen. Die Jungs haben mich im Januar super aufgenommen, das ist nicht immer selbstverständlich im Mannschaftssport. Für mich ist es was ganz Besonderes, in Garmisch für meinen Heimatverein zu spielen. Hoffentlich dürfen auch wieder die Fans ins Stadion, so dass ich dann auch endlich vor ihnen spielen darf. Mir gefällt das Umfeld beim SCR sehr gut und hier habe ich sehr gute Möglichkeiten, mich sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich kann es jetzt schon kaum mehr erwarten, mit den Jungs wieder auf dem Eis zu stehen.“

„Nicki kam Anfang Januar zu uns und hat sich sofort in die Mannschaft integriert. Gerade in der letzten Saison war das für Spieler nicht einfach, in der laufenden Spielzeit zu einem neuen Team zu stoßen und dann sofort Topleistung zu bringen. Nick hat sich super reingehauen und wir freuen uns, dass er die nächsten zwei Jahre bei uns spielen wird“, betont SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.