​Die Blue Devils Weiden haben die nächste Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht. Eigengewächs Philipp Siller wird auch in der Saison 2020/21 für die Oberpfälzer auf Torejagd gehen. Für den schnellen Stürmer ist es bereits die achte Saison im Trikot der Blue Devils.

In den vergangenen beiden Jahren musste der Angreifer verletzungsbedingt jeweils größere Auszeiten verkraften. In der Saison 2019/20 konnte Siller in nur 32 Partien mitwirken. Sechs Tore und 14 Vorlagen sind in der Bilanz zu finden. Umso motivierter geht der 23-Jährige, der schon seit der Saison 2013/14 ununterbrochen zum Kader der ersten Mannschaft gehört, die neue Spielzeit an: „Mein persönliches Ziel ist eine verletzungsfreie Saison, nachdem ich die letzten beiden Jahre immer längere Pausen hatte. In der neuen Saison sind die Play-offs Pflicht und ich träume - wie wahrscheinlich jeder in Weiden – von Runde zwei. Wir werden alles dafür geben, dieses Ziel für uns und vor allem für die Fans zu realisieren.“

Co-Trainer Florian Zellner, wie Siller ein gebürtiger Weidener, freut sich besonders über die Vertragsverlängerung: „Philipp ist ein waschechtes Eigengewächs des 1. EV Weiden - das gefällt mir. Und darüber hinaus ist er ein großes Talent. Schade, dass er die letzten beiden Saisons so oft verletzt war. Einen Spieler mit seiner Schnelligkeit wünscht sich jede Mannschaft auf dem Eis, das kann sehr wertvoll sein. Ich hoffe, dass er fit in die Saison starten kann und verletzungsfrei bleibt. Dann werden wir viel Freude mit ihm haben.“