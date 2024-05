Lesedauer: ca. 1 Minute

​Neuzugang Nummer drei für die Höchstadt Alligators. Nach Goalie Michael Paterson-Jones und Stürmer Eetu-Ville Arkiomaa stellen die Alligators ihren ersten neuen Verteidiger vor: Alexander Biberger wechselt vom EC Peiting nach Höchstadt.

Der gebürtige Wasserburger kommt mit der Erfahrung aus 155 Oberligaspielen zu den Alligators. Er wurde im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim ausgebildet und stand von 2020 bis 2022 für die Starbulls in der Oberliga auf dem Eis. Nach jeweils einer Saison in Lindau und in Peiting sichert sich der HEC nun die Dienste des 23-Jährigen.



„Wir haben ihn schon in den letzten Jahren beobachtet, unter Ty Morris hat er sich dann noch einmal extrem verbessert“, so Teammanager Daniel Tratz. „Alexander ist ein junger Spieler mit sehr viel Potenzial und passt somit perfekt in unser Anforderungsprofil.“