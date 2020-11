Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem die Spiele der Blue Devils Weiden bei den Lindau Islanders und gegen die Höchstadt Alligators abgesagt werden mussten, stehen für beide Partien nun die Nachholtermine fest.

Während die Mittelfranken am 15. Dezember (Beginn 20 Uhr) in Weiden zu Gast sind, müssen die Blue Devils am 21. Februar 2021 die Reise an den Bodensee antreten.