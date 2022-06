Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Nardo Nagtzaam wechselt der Spieler des Jahres der Oberliga Süd 2021/22 vom Ligakonkurrenten EC Peiting zu den Blue Devils. Der 32-jährige Zwei-Wege-Center erhielt vor wenigen Wochen den deutschen Pass und besetzt somit keine Kontingentstelle. Bei den Oberpfälzern erhält der frischgebackene Deutsch-Niederländer einen Dreijahresvertrag.

Nagtzaam begann seine Eishockey-Karriere im Nachwuchs der Krefeld Pinguine und Kölner Haie. 2008 wagte er mit 17 Jahren den Schritt über den Großen Teich und spielte drei Jahre in der US-Juniorenliga North American Hockey League für Alaska Avalanche und Alexandria Blizzard. Ab 2011 studierte er am Mercyhurst College in Pennsylvania und gehörte vier Jahre zum NCAA-Kader. Nach seinem Bachelor-Abschluss fand Nagtzaam über die Stationen Slowenien (Olimpija Ljubljana), England (Manchester Storm) und Deutschland (Moskitos Essen) den Weg zurück in seine niederländische Heimat. Mit den Tilburg Trappers (116 Spiele, 160 Punkte) feierte er 2018 die Oberliga Meisterschaft und erreichte 2019 das Finale. Die letzten drei Jahre verbrachte er im bayerischen Oberland beim EC Peiting. Dort war er jede Saison Top-Scorer des Teams. In 188 Einsätzen erzielte er 62 Tore und 126 Assists (188 Punkte) für die Oberbayern.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: „Nardo hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er zu den Top-Stürmern in der Oberliga zählt. Nicht umsonst ist er diese Saison zum besten Spieler in der Oberliga Süd gewählt worden. Dass er jetzt auch noch als Deutscher spielen kann, macht ihn noch wertvoller für uns. Das gute Verhältnis zu Sebastian hat sicherlich geholfen, dass Nardo sich für uns entschieden hat.“

Sebastian Buchwieser, Trainer der Blue Devils Weiden: „Mit Nardo arbeitete ich bereits in Peiting sehr gerne zusammen. Trotz seiner herausragenden Fähigkeiten ist er sehr bescheiden und möchte sich in jedem Training verbessern. Die Verbindung zu Nardo ist seit der gemeinsamen Zeit nicht mehr abgerissen. Seine sportlichen Ziele und Einstellung zum Sport decken sich mit unseren Zielen und unserer Identität, sodass wir ihn überzeugen konnten, Teil der Blue Devils zu werden.“