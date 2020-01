Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war das erwartet zähe Spiel zwischen den Eisbären Regensburg und den Höchstadt Alligators. Am Ende behielten die Eisbären mit 3:1 die Oberhand.

Bis zur 15. Minute mussten sich die Eisbärenfans gedulden, ehe Peter Flache die Seinen mit 1:0 in Front brachte. Kurz darauf rettete der Pfosten für den guten Gästegoalie Nicola Henseleit.

Der Mittelabschnitt gestaltete sich für die Eisbären ebenfalls schwierig. Zwar erarbeiteten sich die Hausherren ein deutliches Chancenplus, doch selbst beste Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt. In der 31. Minute sollte eine Überzahlgelegenheit dann doch den hochverdienten zweiten Treffer bringen. Tomas Schwamberger schlenzte den Puck trocken in den Winkel.

Die Gäste wehrten sich im letzten Drittel nach Kräften gegen die drohende Niederlage, aber in der 46. Minute sorgte Peter Flache mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für die Vorentscheidung. Zwar wurde EVR-Goalie Peter Holmgren in der 59. Minute der Shutout durch einen Überzahltreffer von Patrik Rypar verwehrt, die drei Punkte blieben jedoch in der Domstadt. Am Sonntag gastieren die Eisbären bei den Selber Wölfen, ehe am Dienstag das nächste Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden auf dem Programm steht.