Nachruf

„Mr. Bayreuth“ Dietmar Habnitt verstorben

4.09.2025, 22:21 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

In diesen Tagen verbreitete sich die traurige Meldung rasch. Dietmar Habnitt, ein Wanderer in den deutschen Eishockeywelten der achtziger und neunziger Jahre, verstarb am letzten Donnerstag überraschend in seiner Wahlheimat Türkei.

Der erst vor drei Wochen 67 Jahre alt gewordene Ravensburger kam früh zum EV Ravensburg, lernte das Eishockey-Einmaleins noch am St. Christina-Hang, wechselte in die 2. Bundesliga zum damaligen ERC Freiburg. Den ersten Höhenflug erlebte er in Hannover, als er den Vorgänger der heutigen Indians sportlich fast in die 2. Bundesliga führte.

Danach ging er zurück nach Freiburg, spielte in Füssen und ging schließlich 1984 nach Bayreuth. Auch wenn er immer wieder die Wagnerstadt verließ, in Memmingen, bei den Berliner Preußen, Bad Tölz oder in Weiden aktiv war, seine Liebe war Bayreuth und dorthin kehrte er immer wieder zurück, verhalf 1997 dem neugegründeten ESV sogar zum Sprung in die Oberliga. Im Frühjahr 1999 beendete er seine beeindruckende Spielerkarriere, wechselte von vor der Bande dahinter und war viele Jahre als sportlich Verantwortlicher aktiv. Zugleich war er geschäftlich als Caterer für das Eisstadion tätig. 2018 zog sich Habnitt, nachdem es Spannungen mit der damaligen Bayreuther Geschäftsführung gegeben haben soll, zurück und siedelte in die Türkei über, wo er seinen Ruhestand genoss. „Wir werden Dietmar Habnitt stets ein ehrendes Andenken bewahren und wünschen seiner Familie viel Kraft und Zuversicht trotz des schmerzlichen Verlustes“, schrieben die Onesto Tigers Bayreuth in einem heute veröffentlichten Nachruf.