Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks geben die Vertragsverlängerung mit Marc Sauer bekannt. Der talentierte Verteidiger wird auch in der kommenden Saison für die Habichte auflaufen. Der 20-Jährige hat bereits in der vergangenen Spielzeit acht Spiele für die Passau Black Hawks absolviert. Sein Handwerkszeug hat Marc Sauer in den Nachwuchsabteilungen des EV Regensburg und des Augsburger EV erlernt.

Die Passau Black Hawks haben außerdem Moritz Serikow unter Vertrag genommen. Moritz Serikow ist der Sohn des vierfachen DEL-Champions Alexander Serikow. Der 21-jährige Stürmer wird die Angriffsreihen der Dreiflüssestädter verstärken. Serikow stammt aus der Nachwuchsabteilung des EV Landshut und hat bereits in der Saison 2021/22 vier Spiele für die Habichte absolviert. Letztes Jahr lief Serikow für den EHC Erfurt in der Oberliga Nord auf.



Thomas Vogl, Trainer und Sportlicher Leiter der Passau Black Hawks: „Marc hat uns letztes Jahr für ein paar Spiele geholfen, als wir verletzungsbedingt keine Spieler mehr hatten. Marc war bei keinem Verein, hatte keine Spielpraxis und hat seine Sache sehr gut gemacht. Dabei denke ich auch gerne an das sensationelle Tor gegen den Deggendorfer SC. Marc hat es sich verdient, sich jetzt eine ganze Saison in der Oberliga beweisen zu können. Moritz war vor ein paar Jahren schon in Passau und kennt den Standort. Die letzten beiden Jahre waren nicht einfach für Moritz. Wir geben Moritz jetzt die Chance, den nächsten Schritt im Senioren-Hockey zu machen. Moritz wird in Passau eine wichtige Rolle einnehmen. Wir brauchen Spieler, die dahingehen, wo es weh tut, und den gegnerischen Spielern unter die Haut gehen. Ich habe die Hoffnung, dass Moritz diese Rolle so ausfüllen wird, wie ich mir das vorstelle.“