Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der SC Riessersee hat den am Monatsende auslaufenden Vertrag mit Torhüter Michael Boehm bis Saisonende verlängert. Der 24-Jährige überzeugte auf Anhieb und bewies mit seinen gezeigten Leistungen, dass er für seine Mannschaft ein sicherer Rückhalt ist.

„Mike hat von Anfang an überzeugt, er hat einen sehr guten Charakter und die richtige Einstellung zum Sport. Er ist schnell bei uns angekommen, in dieser Situation war das für uns Goldwert. Wir freuen uns, dass er bis zum Saisonende bei uns bleibt“, so SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.