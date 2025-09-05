Rückkehr aus der DEL2 in die Heimat

Michael Reich unterschreibt bei den Passau Black Hawks

5.09.2025, 17:24 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Mit Michael Reich stellen die Passau Black Hawks das letzte Puzzleteil des Kaders für die neue Saison vor. Der gebürtige Passauer ist kein unbekanntes Gesicht in der Dreiflüssestadt. Reich startete seine Eishockey-Karriere im Nachwuchs der Black Hawks und sammelte bereits in 47 Spielen Oberliga-Erfahrung im Trikot der Hawks.

Der 21-jährige Verteidiger durchlief seine weitere Ausbildung beim EV Landshut und kam dort auch in der ersten Mannschaft zum Einsatz. In der DEL2 bestritt Reich bereits 116 Spiele und sammelte zudem wertvolle Erfahrungen in den deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften.

„Ich freue mich sehr darauf, wieder in Passau, in meiner Heimatstadt, spielen zu dürfen und wieder ein Stück Verantwortung fürs Passauer Eishockey übernehmen zu können. Ich bin auch sehr dankbar, dass mir geholfen wurde, hier berufliche Ziele mit dem Sport zu vereinen. Ich hoffe einfach, dass in unserer Mannschaft Spaß am Spiel und Erfolg einkehrt“, so Reich über seine Rückkehr nach Passau.

Trainer Petr Bares ist überzeugt vom Neuzugang: „Sportlich ist Michi für uns ein wichtiger Baustein für die kommende Saison. Er ist ein offensiver Verteidiger, der trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung mitbringt. Mit seiner mannschaftsdienlichen Spielweise und seiner starken Persönlichkeit passt er charakterlich perfekt in unser Team.“

„Die Rückkehr von Michi Reich ist für unseren Verein und die Stadt etwas ganz Besonderes. Michi hat hier seine ersten Schritte im Eishockey gemacht, spielte in der U20- Nationalmannschaft und sammelte bereits zahlreiche Einsätze in der DEL2. Er verkörpert wie kein anderer unseren Passauer Weg und unser Nachwuchskonzept für die Zukunft. Nicht ohne Grund hängt sein Trikot im Kabinengang – als Vorbild für alle jungen Spieler, die den gleichen Weg gehen wollen“, sagt Geschäftsführer Kevin Dierks.