​Die Heilbronner Falken haben den 20-jährigen Verteidiger Michael Brunner verpflichtet. Er unterzeichnet einen Einjahresvertrag.

Der gebürtige Bogener wechselt von der EG Diez-Limburg aus der Oberliga Nord nach Heilbronn. Erste Oberligaerfahrung hatte der in Straubing ausgebildete Linksschütze bereits in der Saison 2021/2022 sammeln können, als er als Spieler der Landshuter U20 auch zehn Spiele für die Passau Blackhawks bestreiten durfte. Vor seinen zwei Spielzeiten in der DNL in Landshut hatte Brunner in der U16 und U17 des EHC Straubing gespielt.



Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Michael ist ein junger Neuzugang in unserer Verteidigung. Er ist von Saison zu Saison besser geworden und wird seine gute Entwicklung auch in dieser Saison bei uns fortsetzen.“