Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Stürmer Maximilian Merkel, Noah Gaisser und der Verteidiger Florian Bayer bleiben auch nach ihrer Nachwuchszeit Riverkings und wechseln in den Kader der ersten Mannschaft des HC Landsberg. Die drei 20-jährigen Spieler kamen in der vergangenen Saison bzw. Merkel und Bayer auch schon in der Saison 2018/19 zu Einsätzen in der Bayernliga.

Der HC Landsberg nutzt in dieser Saison die Möglichkeit einer Kooperation zur Nachwuchsförderung und wird dabei mit der EA Schongau zusammenarbeiten. Dabei werden junge Landsberger Spieler bereits seit vergangenem Wochenende für den EA Schongau spielberechtigt sein. Ziel dabei ist es, dass die jungen Spieler viele Spielerfahrungen im Seniorenbereich sammeln können.

Dazu äußerte sich Vizepräsident Gerhard Petrussek: „Allen drei trauen wir Oberliga-Hockey absolut zu. Wir freuen uns, dass wir weiter mit ihnen arbeiten können. Für jungen Spieler ist es wichtig, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Insbesondere auch in den Special Teams. Dies ist in der Oberliga manchmal nicht in dem Umfang möglich, aus diesem Grunde ist die Möglichkeit einer Kooperation mit einem Verein der Bayernliga eine tolle Sache. Junge Spieler wie die drei werden also mit Schongau immer wieder Einsätze haben, genauso wie der eine oder andere junge Schongauer bei uns im Training zeigen kann, was er kann, um sich für Einsätze zu beweisen.“