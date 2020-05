Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ECDC Memmingen kann mit Christopher Kasten den ersten neuen Akteur für die kommende Spielzeit bekannt geben. Der 30 Jahre alte Verteidiger, der auch mehrere Jahre DEL2-Erfahrung vorweisen kann, kommt vom Herner EV aus der Oberliga Nord in die Maustadt.

Nach mehreren Abgängen präsentieren die Memminger Indians ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Mit dem gebürtigen Berliner Christopher Kasten konnten die Rot-Weißen einen erfahrenen und starken Abwehrakteur in die Maustadt lotsen. Kasten wollte mit seiner Frau, die aus Kaufbeuren stammt, ins Allgäu zurückkehren, nachdem er 2017 bereits beim ESVK unter Vertrag stand. Zuvor war der Verteidiger, der bei den Eisbären Berlin ausgebildet wurde, lange Zeit in Bayreuth aktiv, wo er gemeinsam mit Sergej Waßmiller von der Bayernliga bis in die DEL2 aufsteigen konnte. Über die Zweitliga-Stationen Kaufbeuren und Deggendorf kam der 1,86m große Abwehrspieler dann nach Herne, wo er im vergangenen Jahr 32 Punkte (6 Tore, 26 Assists) zu einer starken Saison des HEV beisteuern konnte. Da „Kiste“ seinen Lebensmittelpunkt Richtung Süden verändern wollte, folgte vor kurzem die Unterschrift bei den Indians, die den Defensivakteur bereits seit längerer Zeit auf dem Zettel hatten.

„Wir waren schon vor der letzten Spielzeit in Gesprächen mit ihm, damals hat es aber noch nicht geklappt“, ergänzt Sven Müller. Der Sportliche Leiter der Indians, der über Kastens Wunsch in den Süden zu ziehen informiert war, führt weiter aus: „Christopher wird uns in der Defensive mit seinem Kampfgeist und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise weiter verstärken. Er soll mit seiner Erfahrung eine Führungsrolle einnehmen.“