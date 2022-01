Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Freitagabend absolvieren die Memminger Indians die erste Partie nach ihrer kurzen Corona-Auszeit. Zu Gast am Hühnerberg ist dann der EC Peiting (20 Uhr). Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel gegen Tabellenführer Weiden, ebenfalls in Memmingen (18.30 Uhr).

Es ist das vierte und damit letzte Aufeinandertreffen mit dem EC Peiting in dieser Oberliga-Hauptrunde, welches am Freitagabend (20 Uhr) am Hühnerberg ausgetragen wird. Der ECP steht, nach Punkteschnitt gerechnet, auf Rang 6, welcher auch unbedingt verteidigt werden soll. Die Hoffnungen der Oberbayern ruhen dabei vor allem auf ihrem Topscorer Nardo Nagtzaam, der eine bärenstarke Runde spielt und auch ligaweit die Statistik anführt. Auf der anderen Kontingentposition haben die Rot-Blauen nun vorerst die Qual der Wahl. Nachdem der Finne Arkiomaa nicht überzeugen konnte und den Verein verlassen musste, haben die Peitinger mit Shane Heffernan (Angriff) und Lukas Motloch (Abwehr) gleich zwei weitere Akteure verpflichtet. Das letzte Spiel der Gäste liegt nun auch bereits drei Wochen zurück, mehrere positive Fälle zwangen die Peitinger zur Pause. Die Aufeinandertreffen mit den Indians verliefen in diesem Jahr allesamt erfolglos. Dreimal gab es einen 6:3-Erfolg für den ECDC.

Bei den Memmingern befinden sich immer noch Spieler in Quarantäne und können nicht zum Einsatz kommen. Trotzdem wollen die Indianer auch das vierte Spiel gegen Peiting siegreich gestalten. Seit Mittwoch ist das Team wieder zurück im Trainingsbetrieb, nachdem sichergestellt werden konnte, dass alle verbliebenen Spieler negativ getestet und einsatzbereit sind.

Dies bedeutet auch, dass für das ausgefallene Spiel am Sonntag gegen Riessersee Ersatz gesucht werden konnte, was auch gelang. Mit den Blue Devils aus Weiden kommt der Spitzenreiter am Sonntagabend nach Memmingen. Die Partie wird vom 1. März vorgezogen, nachdem sie bereits einmal verschoben werden mussten.

Bei beiden Spielen sind am Memminger Hühnerberg 999 Zuschauer zugelassen, es gelten die aktuellen Zugangsbestimmungen, die auf der Homepage der Indians zu finden sind.

Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich, auch via SpradeTV sind beide Partien zu sehen.