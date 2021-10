Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ECDC Memmingen hat den ersten Sieg in der neuen Spielzeit eingefahren. Die Indians setzten sich nach starker Leistung mit 5:0 am Bodensee durch und bezwangen den Derbyrivalen aus Lindau verdient. Die Treffer erzielten Matej Pekr (2), Jaro Hafenrichter (2) sowie Ludwig Nirschl.

Ein äußerst druckvolles und starkes erstes Drittel der Indians in der neuen Saison bekamen die gut 800 Zuschauer am Freitagabend in Lindau zu sehen. Die Memminger ließen die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen und erspielten sich gleich mehrere gute Chancen. Eine dieser Möglichkeiten nutzte der tschechische Angreifer Matej Pekr zur frühen Führung. Doch die Memminger blieben weiter hungrig und setzten nach. Wieder war es Pekr, der Matthias Nemec im Gehäuse der Gastgeber überwinden konnte. Mit dem Spielstand von 2:0 aus Sicht der Indians ging es dann in die Pause, auch wenn noch mehrere gute Chancen ungenutzt blieben.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber dann besser in die Partie, ohne aber Joey Vollmer im Tor des ECDC ernsthaft gefährlich zu werden. Das einzige Tor des Drittels machten hingegen die weiterhin tonangebenden Maustädter, die von gut 250 Fans begleitet wurden. Jaro Hafenrichter vollendete zu seinem ersten Oberliga-Tor.

Das Spiel war, trotz vieler Unterzahlsituationen, mehr oder weniger gelaufen und die Indians verwalteten das Ergebnis geschickt. Ludwig Nirschl drückte den Puck nach einem Schuss von Petr Pohl noch über die Linie und sorgte für die endgültige Entscheidung am Bodensee. Als kurz vor Ende Jaroslav Hafenrichter nur noch per Foul gestoppt werden konnte, verwandelte der Neuzugang den fälligen Penalty noch zum verdienten Endstand von 5:0.

Schon am Sonntag geht es für die Indians weiter, dann folgt endlich das erste Heimspiel der Oberliga-Spielzeit am Hühnerberg. Ab 18 Uhr ist dann der SC Riessersee zu Gast, der sein Auftaktmatch gegen Ligafavorit Rosenheim gewinnen konnte. Bei diesem Spiel gilt das „3G-Plus“-Konzept, Karten sind bereits online verfügbar.