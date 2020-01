Lesedauer: ca. 2 Minuten

​In einer überaus sehenswerten Partie sehen rund 1800 Zuschauer den 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)-Heimsieg der Indians gegen Deggendorf. Durch den Erfolg gegen den Tabellenzweiten können die Memminger ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Zähler ausbauen. Am Freitag kommt nun Weiden an den Hühnerberg.

Gespickt mit zahlreichen Top-Akteuren kam der Deggendorfer SC mit dem klaren Ziel zu punkten nach Memmingen. Dass es ein großes Stück Arbeit für die Indians wird gegen diese hochkarätige Offensive zu bestehen, zeichnete sich bereits in den Anfangsminuten ab. Die Gäste aus Niederbayern drückten ordentlich aufs Tempo und kamen einige Male gefährlich vors Tor von Joey Vollmer. Bereits nach gut fünf Minuten waren die Niederbayern auch schon in Überzahl. Doch die Indians wurden ihrem Ruf als beste Unterzahlmannschaft gerecht und verteidigten stark, einen Konter konnte Antti Miettinen sogar zur umjubelten Führung abschließen, was nur der Start eines wahnsinnigen ersten Drittels war. Die Gäste kamen nämlichh sofort zum Ausgleich, als Rene Röthke hervorragend freigespielt wurde und kurz vor Ablauf der gleichen Strafe treffen konnte. Rund 100 Sekunden später ging der DSC dann sogar in Führung, Curtis Leinweber drückte den Puck über die Linie, auch wenn der Treffer Top-Stürmer Greilinger gutgeschrieben wurde. Doch die Memminger hielten nun dagegen und profitierten von einigen Fouls der Gäste, die plötzlich mit zwei Spielern weniger auf dem Eis standen. Tim Richter stellte in doppelter Überzahl den Ausgleich wieder her, der aber ebenfalls nicht lange halten sollte, denn die Paradereihe des DSC schlug in Person von Leinweber erneut zu und sorgte für das 2:3 vor der Pause.

Nach diesem fulminanten Drittel waren die Indians nun etwas unter Druck. Und sie lieferten, im Stile eines Tabellenführers prompt ab. Auf der einen Seite ließ Joey Vollmer die Stürmer der Deggendorfer fast verzweifeln, die in mehreren Sequenzen die Vorentscheidung bereits auf dem Schläger hatten. Auf der anderen Seite zeigten sich die Hausherren eiskalt vor dem Tor. Erst war Brad Snetsinger zur Stelle, der Henning Schroth im Tor überwinden konnte (31.), dann erzielte Julian Straub, nach Fehler der DSC-Hintermannschaft, die etwas überraschende Führung (32.). Mit dem Ergebnis von 4:3 ging es dann auch in die letzte Pause.

Mit viel Energie und Wut im Bauch wurden die Gäste zurück auf dem Eis erwartet. Doch was gleich nach Wiederbeginn passierte überraschte wohl die meisten der Zuschauer vor Ort und an den Bildschirmen. Die Indians setzten sich mit einem der ersten Angriffe im Deggendorfer Drittel fest und schafften es in Person von Patrik Beck den Puck aus spitzem Winkel irgendwie hinter die Linie zu bekommen. Ein Heimsieg lag nun in der Luft, auch wenn Deggendorf mit aller Macht auf den Anschluss drückte. Als die Indians dann auf die Strafbank mussten und dies sogar für längere Zeit doppelt, schlugen die Gäste noch einmal zu. Weitere Treffer fanden aber nicht mehr den Weg ins Tor der Maustädter, die alle Kräfte aufbrachten, um den Sieg einzufahren.

Damit wächst der Vorsprung des ECDC auf Rang 2 auf acht Punkte an, da auch Rosenheim am Sonntag ohne Punkte blieb. Dem Ziel, das Erreichen des Heimrechts, sind die Indianer auch einen großen Schritt nähergekommen. Am kommenden Freitag soll die starke Leistung gegen die Blue Devils Weiden bestätigt werden. Das Spiel beginnt um 20 Uhr.