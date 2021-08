Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ECDC Memmingen und die Bietigheim Steelers gehen in der kommenden Saison eine Partnerschaft ein, mehrere Spieler werden hierbei eine Förderlizenz für die Indians erhalten. Neben dem Nachbarn aus Ravensburg (DEL2) sind die Schwaben der zweite Partner der Maustädter in der Saison 2021/22.

Die Memminger Indians haben einen weiteren Kooperationspartner für die anstehende Spielzeit gefunden. Mit den Bietigheim Steelers konnten die Rot-Weißen einen äußerst etablierten Verein in Eishockey-Deutschland für sich gewinnen. Der mehrmalige DEL2-Meister und diesjährige Aufsteiger in die Penny-DEL wird ab sofort mit den Memmingern zusammenarbeiten, um die Entwicklung junger Akteure voranzutreiben.

Mehrere junge Spieler des Erstligisten werden mit einer Förderlizenz für die Indians ausgestattet. Darunter sind einige vielversprechende Talente wie z.B. Leon Doubrawa (20 Jahre, Torhüter), Jimmy Martinovic (19 Jahre, Verteidiger) und Fabjon Kuqi (20 Jahre, Stürmer). Alle drei Akteure können bereits Profierfahrung in der Oberliga oder DEL2 vorweisen und sollen bei den Indians wertvolle Minuten sammeln.

Volker Schoch: „Mit Memmingen haben wir einen Kooperationspartner, der geografisch günstig für uns liegt und unseren jungen Spielern die Chance auf Eiszeit gibt - in dieser Kooperation sollen unsere jungen Spieler mehr Verantwortung auf dem Eis bekommen und sich weiterentwickeln.“

Sven Müller: „Wir freuen uns, dass wir mit den Steelers einen weiteren Partner für uns gewinnen konnten und auch, dass wir somit noch mehr talentierten Spielern die Möglichkeit auf Eiszeit in Memmingen bieten können. Wir sind mit den Verantwortlichen aus Bietigheim bereits seit längerer Zeit in gutem Austausch und freuen uns, dass die Zusammenarbeit nun offiziell besiegelt wird.

Auch der langjährige DEL-Partner aus Augsburg bleibt weiterhin an Bord. Bereits frühzeitig wurde hier aber signalisiert, dass keine Spieler dauerhaft für die Indians abgestellt werden, so dass vorerst nicht mit Unterstützung aus der Fuggerstadt gerechnet werden kann. Zu dieser Partnerschaft zählt ebenfalls das DNL-Team des AEV, welches aufgrund der Vielzahl an Talenten aber auch mit anderen Vereinen zusammenarbeiten wird.