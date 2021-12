Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Memminger Indians konnten im letzten Spiel des Jahres 2021 einen Sieg gegen die Passau Black Hawks einfahren. Mit 7:3 (3:1, 3:0, 1:2) bezwangen die Memminger den Kontrahenten aus der Drei-Flüsse-Stadt. 755 Zuschauer fanden den Weg an den Hühnerberg.

Mit Niklas Deske feierte der neue Indians-Goalie sein Heimdebüt. Petr Pohl war wieder mit von der Partie, Lion Stange fehlte gesperrt. Hervorragende Voraussetzungen also, doch anfangs sah nicht gut aus. Die Black Hawks gingen bereits in der 3.Minute in Führung. In Überzahl war es Ovaska, der zum 1:0 einlochte. Die Indians hatten trotzdem das Zepter in der Hand und versuchten die Begegnung an sich zu reißen. Der Bann war in der 12.Minute gebrochen. Ludwig Nirschl stellte den Ausgleich her. Zwei Minuten später gingen die Maustädter in Führung. Donat Peter war besorgte das 2:1. Vor der Pause netzte Matej Pekr noch trocken zum 3:1 ein, was auch anhand des Spielverlaufs gerecht war.

Im zweiten Drittel machte der ECDC druckvoll weiter und baute die Führung aus. Alec Ahlroth schraubte mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute das Ergebnis auf 5:1. Damit war eine Vorentscheidung bereits gefallen. Passau hatte an diesem Abend wenig entgegenzusetzen. Kurz vor Ende des zweiten Drittels vollstreckte Matej Pekr mit seinem zweiten Treffer in doppelter Überzahl zum 6:1.

Im letzten Drittel verkürzte Passau zwar in der 49.Minute auf 6:2, die Memminger hingegen erzielten durch einen weiteren Powerplaytreffer das 7:2. Jaro Hafenrichter schoss die Scheibe in die Maschen. Das 7:3 der Gäste kurz vor dem Ende des Spiels war dann nur noch Ergebniskosmetik. Die Indianer feierten damit einen gelungenen Abschluss im letzten Spiel eines erfolgreichen Jahres 2021 für den ECDC.

Weiter geht es für die Indianer im kommenden Jahr. Am Sonntag geht die Reise nach Peiting. Das nächste Heimspiel findet am 05. Januar statt. Der Gegner ist dann der EV Füssen.

Beim EC Peiting geht es für die Memminger Indians am Sonntagabend ins Kalenderjahr 2022. Der ECP hat sich als hartnäckiger Verfolger der Top4-Teams herausgestellt und wird für die Indians eine schwere Aufgabe darstellen. Die nächsten Tage halten dann weitere Heimspiele bereit (am Mittwoch und Freitag).

Zweimal trafen beide Teams bislang aufeinander, zweimal hieß der Sieger ECDC Memmingen. Jeweils mit 6:3 konnten sich die Indians gegen die Oberbayern durchsetzen, doch jedes Mal war dafür ein hartes Stück Arbeit notwendig. Die Indians gehen mit Elan ins neue Jahr und haben die Corona-Fälle im Team vorerst hinter sich gelassen, auch wenn die Ausfälle der Torhüter Vollmer und Eisenhut weiterhin schmerzen.

Die Gastgeber aus Peiting mussten zuletzt gegen die Spitzenteams Weiden und Regensburg Niederlagen hinnehmen, trotzdem halten sie sich beständig in den direkten Playoff-Rängen. Das Team von Trainer Saal erhielt vor kurzem Unterstützung durch den langjährigen Scorer Dominic Krabbat, der aus der Bayernliga zurückgekehrt ist und gleich wieder voll einschlug. Ansonsten ist beim ECP vor allem der holländische Topscorer Nardo Nagtzaam zu beachten, der auch in diesem Jahr Punkte wie am Fließband produziert. Ty Morris, Thomas Heger sowie Kapitän Andi Feuerecker runden den starken Peitinger Mannschaftskern ab, zu dem seit Jahren auch der souveräne Rückhalt Florian Hechenrieder zählt.

Bei den Indianern sind, abgesehen von der Torhüter-Position, aktuell keine Baustellen im Kader offen. Petr Pohl ist ebenso wie die anderen Akteure wieder ins Team zurückgekehrt, so dass die Indians nun hoffen, ohne weitere Zwischenfälle die Saison fortsetzen zu können. Ein Sieg zum Auftakt des neuen Jahres wäre da sicherlich hilfreich, vor allem, wenn man das kommende straffe Programm beachtet. Schon am Mittwoch kommt Füssen zum Derby an den Hühnerberg, zwei Tage später gibt es ein weiteres Heimspiel gegen Deggendorf. Tickets für alle Partien der Rot-Weißen werden kurzfristig freigeschaltet.