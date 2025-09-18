Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Memminger Indians gewinnen Eröffnungsspiel gegen Erding

Die Oberliga-Saison 2025/26 ist eröffnet! Bevor die übrigen Teams der beiden Staffeln loslegen, gewannen die Memminger Indians am Donnerstagabend in der Süd-Gruppe gegen Aufsteiger Erding Gladiators mit 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Die Gastgeber mussten vor 2350 Zuschauern auf den erkrankten Markus Lillich sowie auf Tyler Spurgeon verzichten, der darauf hofft, einen deutschen Pass zu bekommen. Aktuell hat das aber noch nicht geklappt, sodass er noch warten muss. Der letztjährige Bayernligist kämpfte gegen die klar favorisierten Indians stark und hatte in Torhüter David Zabolotny den stärksten Spieler. Der Goalie sorgte immer wieder dafür, dass die Gladiators im Spiel blieben. Dennoch ging Memmingen durch Tobias Meier in Führung (7.), ehe Jayden Schubert ein 5:3-Powerplay zum 2:0 nutzte (12.). Dabei blieb es bis kurz vor der zweiten Pause, als Felix Beauchemin-Brassard das 3:0 markierte (39.). Markus Eberhardt verkürzte nach Wiederbeginn auf 1:3 (46.), doch wirklich heran kam Erding nicht mehr. Den Schlusspunkt für die Indians setzte Tim Gorgenländer.

