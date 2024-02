Torfestival in Höchstadt – Spielabsage in Passau

​Die Tabellenspitze der Oberliga Süd ist und bleibt langweilig. Weiden ist nicht nur für die Play-offs qualifiziert, das Team kann eigentlich schon den Meistersekt kaltstellen. Spannender wird es dahinter. Deggendorfs Verletztenmisere bescherte den Niederbayern in Bad Tölz die sechste Niederlage in den letzten sieben Auswärtsspielen und das war natürlich eine gute Nachricht für Heilbronn, das jetzt bei gleicher Anzahl Spiele schon sieben Punkte Vorsprung hat.

Nur drei Zähler hinter Deggendorf, und ein Spiel weniger, Absteiger Bayreuth. Die Tigers könnten zuschnappen, sind aber im Augenblick recht zahnlos, freuten sich aber vermutlich über den einen Zusatzpunkt, den sie in Höchstadt mit toller Moral erkämpften. Das ist jetzt die Chance für die zuletzt stark aufspielenden Memmingen Indians, die zu Recht auf Platz drei schielen. Ebenfalls im Spiel Altmeister Riessersee. Die Werdenfelser lösten dank eines exzellenten Überzahlspieles (42 Prozent Erfolgsquote) die Pflichtaufgabe Stuttgart und befinden sich ebenfalls in Reichweite auf Platz drei. Dahinter, mit 14 Punkten Rückstand, tobt der Kampf um Platz sieben. Höchstadt schaffte nach vier Heimniederlagen gegen Bayreuth den ersten Sieg seit September 2004 (3:2) und erhöhte den Abstand auf das auswärtsschwache Peiting (9. Niederlage in Serie) auf drei Punkte. Und nur vier Zähler hinter dem ECP der EC Bad Tölz, der sich mit 5:2 gegen Deggendorf durchsetzte. Lindau blieb auf Rang zehn, obwohl das Team spielfrei war, weil Gegner Passau nicht genügend Spieler einsetzen konnte. Ob das Spiel neu angesetzt wird, ist noch nicht klar. Füssen kassierte eine Heimniederlage gegen Weiden, aber das war wohl in die sportliche Kalkulation eingerechnet.



Höchstadt Alligators – Bayreuth Tigers 8:7 (2:1, 4:3, 1:3, 1:0) n.V.

Tore: Höchstadt: Lars Schiller (2), Sergei Topol, Jari Neugebauer, Tjalf Deichmann, Patrik Rypar, Dmitrij Litesov, Anton Seewald; Bayreuth: Paul Fabian (2), Andree Hult (2), Nicolas Schindler, Tomas Schmidt, Tom Schwarz

Tölzer Löwen – Deggendorfer SC 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Tore: Bad Tölz: Topi Piipponen, Christopher Fischhaber, Alexander Fichtner, Maximilian Spöttel, Yannic Bauer; Deggendorf: Tomas Gulda, Thomas Greilinger

EV Füssen – Blue Devils Weiden 4:7 (1:2, 2:3, 1:3)

Tore: Füssen: Bauer Neudecker (3), Max Bleicher; Weiden: Nardo Nagtzaam, Daniel Bruch, Vladislav Filin, David Elsner, Martin Hlozek, Tyler McPhee-Ward, Dennis Thielsch

Memmingen Indians – EC Peiting 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Tore: Memmingen: Marcus Marsall (2), Edgars Homjakovs (2), Matej Pekr; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Brett Ouderkirk

SC Riessersee – Stuttgart Rebels 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Tore: Riessersee: Lubor Dibelka (2), Jan Pietsch, Robin Soudek, Connor Graham, Curtis Roach; Stuttgart: Lukas Traub, Bernhard Ettwein

Abgesagt: Passau Black Hawks – Lindau Islanders