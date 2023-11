Lesedauer: ca. 1 Minute

​Tabellenführer Blue Devils Weiden bleibt unangefochten auf Platz eins der Oberliga Süd, ließ beim Sieg am Bodensee von Anfang an keine Zweifel am Sieger aufkommen. Mit vier Toren Vorsprung auswärts gewinnen, das konnten an diesem Freitag nicht nur die Oberpfälzer.

Auch Passau zeigte diese Stärke und schockte die Garmischer, die vor der Begegnung 13 Punkte Vorsprung vor den Black Hawks hatten. Und noch ein Team glänzte auswärts. Nach einem durchwachsenen ersten Drittel zog Peiting in Stuttgart die Leinen an und bescherte dem Aufsteiger eine klare Heimniederlage und eine Menge Erfahrung. Während die Rebels zusammen mit Tölz die Rote Laterne halten, überholte Peiting den Rivalen Riessersee, belegt jetzt Platz sechs.



Im Spitzenspiel des Tages blieben die Memminger hauchdünn nach Overtime gegen DEL2-Absteiger Bayreuth siegreich, sind somit weiterhin erster Verfolger des Tabellenzweiten Deggendorf. Dahinter folgen Heilbronn und Bayreuth. Lindau kassierte eine zu erwartende Heimniederlage gegen Weiden und musste Höchstadt, das nach Verlängerung in Füssen siegreich blieb, herankommen lassen.

Memmingen Indians – Bayreuth Tigers 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) n.V.

Tore: Memmingen: Dominik Meisinger, Sofiene Bräuner, Matej Pekr, Edgars Homjakovs; Bayreuth: Tomas Schmidt, Brett Schäfer, Joel Hofmann

EV Füssen – Höchstadt Alligators 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: Füssen: Anton Zimmer (2), Jonas Fischer; Höchstadt: Martin Heinisch, Klavs Planics, Pavel Avdeev, Anton Seewald

Lindau Islanders – Blue Devils Weiden 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Tore: Lindau: Zachary Kaiser; Weiden: Vladislav Filin (2), Alessandro Schmidbauer, Tomas Rubes, Dennis Thielsch

Heilbronner Falken – Tölzer Löwen 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Tore: Heilbronn: Niklas Jentsch (3), Oula Uski (2), Pontus Wernerson Libäck; Bad Tölz: Reto Schüpping

SC Riessersee – Passau Black Hawks 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)

Tore: Riessersee: Marlon Wolf, Robin Veber; Passau: Benedikt Böhm, Till Michel, Marc Zajic, Arturs Sevchenko, Samuel Mantsch, Jakub Cizek

Stuttgart Rebels – EC Peiting 3:7 (1:1, 1:5, 1:1)

Tore: Stuttgart: Petr Wiencek, Jannik Herm, Bernhard Ettwein; Peiting: Thomas Heger (3), Felix Beauchemin-Brassard (2), Brett Ouderkirk, Niklas Greil