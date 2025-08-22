Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Dritte Saison in der Dreiflüssestadt

Maximilian Otte bleibt Teil der Passau Black Hawks

Lesedauer: eine Minute
Bild von Friedhelm Thelen
FRIEDHELM THELEN
Redakteur
(Foto: dpa)

Verteidiger Maximilian Otte wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Passau Black Hawks tragen. Der gebürtige Iserlohner geht damit bereits in seine dritte Spielzeit in der Dreiflüssestadt.

Seit seinem Wechsel nach Passau zur Saison 2023/24 absolvierte Otte 69 Einsätze für die Black Hawks. Ausgebildet in Iserlohn, sammelte er zuvor Oberliga-Erfahrung beim Herner EV, den Höchstadt Alligators, den Selber Wölfen sowie den Hammer Eisbären – insgesamt stand er bereits in 266 Oberliga-Partien auf dem Eis.

„Ich freue mich auf meine dritte Saison in Passau und drauf, mich persönlich weiterzuentwickeln und mit dem ganzen Team den nächsten Schritt machen zu können“, so Otte über seine Vertragsverlängerung. Auch Trainer Petr Bares blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit: „Maxi hatte in der letzten Saison viel Verletzungspech, will aber jetzt in seiner dritten Saison bei uns wieder voll angreifen.“

Oberliga Süd
