Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 20-jährigen Maximilian Miller kommt ein Allrounder zum Höchstadter EC, der bereits in der DNL-Mannschaft des ESV Kaufbeuren und als Förderlizenzspieler beim EV Füssen auf sich aufmerksam machen konnte.

„Max ist Stürmer, hat aber auch bereits als Verteidiger gespielt. Wir können mit ihm flexibel planen, was uns sehr entgegenkommt“, so Teammanager Daniel Tratz. „Er hat in der DNL eine klasse Saison gespielt, auch in der Oberliga in Füssen sehr gute Leistungen gezeigt und bringt jede Menge Potential mit. In Höchstadt bekommt er nun die Chance die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen.“