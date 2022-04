Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks nehmen den 20-jährigen Max Kolesnikov vom ERC Ingolstadt für die kommende Oberliga-Saison unter Vertrag. Kolesnikov stammt aus dem Ingolstädter Nachwuchs, für den er in der letzten Saison in der DNL-Mannschaft starke 43 Scorerpunkte (18 Tore und 25 Assists) in nur 32 Spielen erzielen konnte.

In der vergangenen Saison wurde Kolesnikov außerdem mit einer Förderlizenz für die Höchstadt Alligators ausgestattet. Trainer Petr Bares, der Max Kolesnikov aus der Nachwuchsarbeit beim ERC Ingolstadt kennt, ist von dessen Qualitäten überzeugt und wollte ihn unbedingt für die kommende Saison im Black-Hawks-Kader haben. „Wir konnten mit Max einen sehr talentierten Spieler für uns gewinnen. Petr Bares ist dafür bekannt, junge Spieler weiterzuentwickeln. Das ist sowohl für Max als auch für die Passau Black Hawks eine perfekte Kombination. Wir sind überzeugt, dass sich Max im Seniorenbereich schnell durchsetzen wird“, so der Sportliche Leiter Christian Zessack.