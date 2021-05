Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der 31-jährige Angreifer Maximilian Hofbauer kehrt an die Mangfall zurück und trägt in der kommenden Saison 2021/22 wieder das Trikot mit dem Bullen auf der Brust. Der Oberliga-Meister des Jahres 2019 wechselt vom DEL2-Team des EV Landshut zu den Starbulls Rosenheim.

„Hofbauer, Hofbauer, Hofbauer …“ so schallten die Sprechchöre von 2013 bis 2015 oftmals durch das Rosenheimer Eisstadion, als der gebürtige Landshuter mit unbändigem Einsatz und großem Herzen in der damals neu gegründeten DEL2 für die Starbulls aufs Eis ging. Sechs Jahre später kehrt der 1,80 Meter große und individuell einsetzbare Angreifer zurück nach Rosenheim und will dort an seine starken Leistungen der ersten Jahre in Oberbayern anknüpfen.

In einem ersten Statement nach seiner Unterschrift bei den Starbulls sagt Maximilian Hofbauer: „Ich bin richtig stolz wieder ein Starbull zu sein und in den grün-weißen Farben auflaufen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde und viele altbekannte Gesichter wiederzusehen.“

Maximilian Hofbauer stammt aus dem Nachwuchs des EV Landshut und machte bereits in jungen Jahren auf sich aufmerksam. Folgerichtig stand der von allen immer nur „Hofi“ gerufene Stürmer in sämtlichen Nachwuchs-Nationalteams des DEB und trug im Rahmen dessen im Jahr 2008 bei der U18-WM der Top-Division in Russland das Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust.

Über die Stationen im Seniorenbereich des EV Landshut (2. Bundesliga), der Eisbären Berlin Juniors (Oberliga), der Schwenninger Wild Wings (2. Bundesliga und Regionalliga Baden-Württemberg) und des EHC München (DEL) wechselte Maximilian Hofbauer im Jahr 2013 zum oberbayerischen Erzrivalen des EVL und überzeugte dort sofort mit starken Auftritten. Innerhalb von 104 Partien für die Starbulls gelangen dem 90 Kilogramm schweren damaligen Wunschspieler von Trainer Franz Steer in Summe 16 Tore und 48 Assists.

Im Sommer 2015 lockte ihn der leider viel zu früh verstorbene damalige Trainer des EV Landshut, Anton Krinner, zurück zu seinem Heimatverein in die niederbayerische „Dreihelmestadt“. Dort avancierte Hofbauer mit seiner Spielweise umgehend zu einem der Publikumslieblinge und überzeugte die Anhänger des EVL mit seiner durch viel Herzblut und großen Scorerqualitäten geprägten Spielweise. Zwischen den Jahren 2015 – 2021 stand Hofbauer 241 Mal für den EV Landshut auf dem Eis und erzielte in dieser Zeit 88 Tore und legte weitere 106 Treffer für seine Teamkollegen auf.

Starbulls-Headcoach John Sicinski freut sich sehr, dass die Verpflichtung von Maximilian Hofbauer trotz zahlreicher anderer Angebote von Konkurrenten geklappt hat: „Ich bin sehr happy, dass Max sich für uns entschieden hat. Ein solcher Kämpfer und 100%iger Teamplayer wie er wird unserer Mannschaft sehr guttun. Max hat eine Rosenheimer Vergangenheit und wird dadurch nicht viel Zeit brauchen, um sich hier wieder zurecht zu finden. Innerhalb von einigen positiven Gespräche konnten wir ihn davon überzeugen was wir hier aufbauen wollen und wohin unser Weg führen soll. Mit seinem unbändigen Willen wird er in unserem Team eine Führungsrolle einnehmen und soll speziell auch unsere jungen Spieler mit an die Hand nehmen. Max ist sehr erfahren, weiß wie man Titel gewinnt und aus der Oberliga aufsteigt und genau das ist unser gemeinsames Ziel. Mit seiner angeborenen Siegermentalität wird er uns auf und auch neben dem Eis in der Kabine enorm weiterhelfen“.

„Ich freue mich schon heute riesig auf die neue Saison 2021/22 und werde mein Bestes geben, um die hochgesteckten Ziele des Vereins zu erreichen. Ich hoffe inständig, dass die kommende Saison wieder vor Zuschauern gespielt wird, damit ich endlich wieder vor den Starbulls-Fans aufs Eis gehen kann. Lasst uns gemeinsam das Rosenheimer-Eisstadion zu einer Festung machen, in die kein Gegner gerne zu Besuch kommt“, sagt ein kämpferischer und voll motivierter Maximilian Hofbauer abschließend zu seinem Wechsel an die Mangfall.