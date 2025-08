Lesedauer: ca. 1 Minute

Ein echtes Selber Eigengewächs verlängert seinen Vertrag und geht somit auch in seinem zweiten Jahr im Profibereich für die Selber Wölfe aufs Eis.

Der 20-jährige Max Klughardt, welcher im vergangenen Jahr bereits erste Erfahrungen in der DEL2 sammeln konnte und parallel für den Kooperationspartner, die Höchstadt Alligators, in der Oberliga Süd sowie in der DNL U20 III für die Wölfe im Einsatz war, möchte in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen und sich im Team der Selber Wölfe etablieren.

Max Klughardt blickt zunächst auf sein erstes Jahr im Profibereich zurück: „Ich bin dankbar, im letzten Jahr meine ersten Schritte im Profi-Eishockey hier in Selb gemacht zu haben. Dass wir den Klassenerhalt dann leider verpasst haben, hat natürlich sehr weh getan. Nichtsdestotrotz konnte ich sehr viel lernen und in mein Spiel einbringen.“ Auch die Zeit in Höchstadt hat Max Klughardt in seiner Entwicklung geholfen, wie er uns wissen ließ: „Die Spiele letztes Jahr bei unserem Kooperationspartner, den Höchstadt Alligators, haben mir sehr gut getan und enorm weitergeholfen. Mein Ziel ist es, mich weiterhin zu verbessern und mir Eiszeit zu erarbeiten. Zudem möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft erfolgreich ist.“

Auch Sven Gerike äußert sich glücklich darüber, dass sich Max Klughardt entschieden hat, weiterhin für die Wölfe aufs Eis zu gehen und schildert seine Eindrücke und Erwartungen an unseren Youngster: „Max gehört genau zu den Spielern, die sich über viele Jahre diese Chance hier verdient haben. Er ist ein Selber mit Haut und Haar, hat hier seine sportliche und berufliche Ausbildung abgeschlossen und brennt für seinen Heimatclub. Jetzt geht er weiterhin den dualen Weg, um seinen Beruf und seine Leidenschaft unter einen Hut zu bringen. Max wird mit seinen Verteidigerkollegen um Eiszeit kämpfen und bringt alles mit, dabei auch erfolgreich zu sein.“